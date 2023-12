Blink Charging Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Blink Charging ergibt sich auf 7-Tage-Basis ein RSI von 69,57, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 47,47, was ebenfalls eine neutrale Einstufung ergibt. Die Anlegerstimmung ist laut Social Media Diskussionen überwiegend positiv, obwohl die neuesten Nachrichten negativ waren. Daher wird auch hier eine neutrale Einschätzung vorgenommen. Die Diskussionsintensität im Internet wird als durchschnittlich bewertet, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für den Einzelhandel ist die Dividende von Blink Charging mit 0 % niedriger, was eine schlechte Bewertung ergibt.

Sollten Blink Charging Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Blink Charging jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Blink Charging-Analyse.

Blink Charging: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...