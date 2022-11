Blickfeld Qb2: Weltweit erster Smart LiDAR ermöglicht Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten in einem Gerät

München (ots/PRNewswire) -- Blickfeld kündigt die Auslieferung des Qb2 an. Der weltweit erste Smart LiDAR enthält die gesamte benötigte Software im Gerät und bietet WiFi-Konnektivität.- Unternehmen installieren und betreiben Qb2 als Komplettlösung mit minimalem Aufwand und zu geringen Kosten.- Die Blickfeld Percept Software läuft auf einem integrierte Rechenmodul und liefert alle relevanten Daten z.B. für das Volume Monitoring, die Analysen von Menschenmengen und Smart Infrastructure-Anwendungen.- WiFi auf dem Gerät macht eine zusätzliche Netzwerkverkabelung überflüssig und vereinfacht Installation und Betrieb drastisch.- Im Vergleich zu Blickfelds Modell Cube 1 bietet der Qb2 Leistungssteigerungen in Bezug auf Sichtfeld, Erfassungsbereich, Auflösung und Genauigkeit.Blickfeld, ein führender Hersteller von LiDAR-Hardware- und Softwarelösungen, beginnt nach der Ankündigung seines Konzepts auf der CES 2022 mit der Auslieferung des weltweit ersten Smart LiDARs Qb2 an Kunden und Partner.Qb2 basiert auf der unternehmenseigenen software-definierten Solid-State-LiDAR-Technologie und ermöglicht erstmals die Erfassung und Verarbeitung von 3D-Daten auf einem einzigen Gerät. Das macht zusätzliche Computer überflüssig, liefert direkt verwertbare Daten und ermöglicht kürzere Reaktionszeiten sowie eine bessere Bandbreitenverfügbarkeit dank dezentraler Datenverarbeitung (Edge Computing).Unternehmen profitieren von hohen Effizienzgewinnen durch angereicherte Echtzeit-3D-Daten, die automatisch in ihre IT-Systeme wie das ERP oder die Cloud eingespeist werden und damit sofort für Entscheidungen zur Verfügung stehen – zum Beispiel in den Bereichen Volume Monitoring von Schüttgütern, Analysen von Menschenmengen und Smart Infrastructure.Darüber hinaus werden die Installations- und Wartungskosten dank der WiFi-Konnektivität auf dem Gerät niedrig gehalten. Qb2 bietet außerdem neue Funktionalitäten wie eine IP67-Einstufung sowie verbesserte Leistungsparameter wie ein breiteres Sichtfeld, eine größere Reichweite, eine höhere Auflösung und eine verbesserte Genauigkeit bei der Objekterkennung, die alle dank Software-Steuerung flexibel an den jeweiligen Bedarf anpassbar sind.Vielfältige AnwendungsgebieteMit der integrierten Percept-Software von Blickfeld löst der Smart LiDAR Qb2 komplexe Herausforderungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Für diejenigen, die auf der Suche nach Echtzeit-Daten zum Schüttgutvolumen sind, zum Beispiel im Bergbau, in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe, ermöglicht Qb2 eine bedarfsgerechte, ferngesteuerte und präzise Überwachung und Verwaltung von Beständen über mehrere Standorte hinweg und damit die Optimierung und Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Während Blickfelds LiDAR Cube 1 bereits die Prozesse zur Überwachung von Lagerbeständen und weiteren Anwendungen bei führenden Unternehmen revolutioniert hat, bietet Qb2 eine noch leistungsfähigere, vielseitigere und kosteneffizientere Lösung.Vollständige Pressemitteilung und Bilder finden Sie hier. (http://www.blickfeld.com/de/pressemitteilung-auslieferung-qb2/)stefan.haagn@blickfeld.com (mailto:ricarda.dietrich@blickfeld.com)Pressekontakt:Blickfeld GmbHStefan HaagnPR Manager+49 89 230 69 35-90stefan.haagn@blickfeld.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1941938/Blickfeld_Logo.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1941936/Blickfeld_WiFi_Device_Connectivity.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1941937/Blickfeld_Compute_Module.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/blickfeld-qb2-weltweit-erster-smart-lidar-ermoglicht-erfassung-und-verarbeitung-von-3d-daten-in-einem-gerat-301672425.htmlOriginal-Content von: Blickfeld, übermittelt durch news aktuell