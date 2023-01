Ein Blick zurück auf die Entwicklung der VOOPOO DRAG MODs - Legenden der E-Zigaretten-Branche

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SHENZHEN, China, 31. Januar 2023 /PRNewswire/-- Ende 2022 bringt der Vape-Gigant VOOPOO das brandneue Produkt DRAG 4 aus seiner berühmten DRAG-Serie auf den Markt und lässt die Nutzerinnen und Nutzer weltweit einmal mehr die legendäre Kraft der E-Zigarette erleben. Blicken wir zurück auf die Entwicklung der VOOPOO DRAG und ihre legendäre Geschichte!Von 2017, als der erste DRAG das Licht der Welt erblickte und es VOOPOO ermöglichte, sich schnell in der Branche zu etablieren, bis 2022, als VOOPOO den DRAG 4 auf den Markt brachte, ist jede Produktinnovation eine Demonstration des reinen Strebens von VOOPOO nach einem exzellenten Dampferlebnis.Mit dem DRAG 1 betrat VOOPOO 2017 erstmals den MOD-Markt. Die Zündgeschwindigkeit von 0,025 Sekunden des DRAG 1 stellte einen Rekord auf und ermöglichte es VOOPOO, sich innerhalb kürzester Zeit einen Namen in der Branche zu machen. Der Rekord prägte auch den Markennamen VOOPOO bei den Vapern ein. Die solide Hochglanzoberfläche und die mehrschichtigen Harzplatten mit harten geometrischen Linien und gebürsteten Mustern machen den DRAG 1 zu einem eleganten und leistungsstarken Gerät. Die solide Hochglanzoberfläche und die mehrschichtigen Harzplatten mit harten geometrischen Linien und gebürsteten Mustern machen den DRAG 1 zu einem eleganten und leistungsstarken Gerät. Das eingravierte Metallschild „DRAG" wird zum exklusiven Symbol der Drag-Serie. Darüber hinaus ist der DRAG 1 mit dem Gene-Chip ausgestattet und verfügt über den „SUPER-Modus", der es ermöglicht, mit bis zu 157 Watt zu dampfen, was zu einem wolkigen und explosiven Dampferlebnis führt.Aufgrund der großen Beliebtheit des DRAG 1 und der hohen Erwartungen an die neue Generation des DRAG Mods bringt VOOPOO 2019 den DRAG 2 (https://www.voopoo.com/drag-series/drag-2-kit.html) auf den Markt, der für seinen FIT bekannt ist. Die Vision von VOOPOO war es schon immer, ein Gerät mit Spitzenleistung, langer Lebensdauer und dem besten Schutz für die Dämpfe zu schaffen, und der FIT-Modus ist einer der Bemühungen und Beiträge von VOOPOO zu dieser Vision. Nach der Auswertung von mehr als 1.100.000 Daten von GENE-Chips und dem Testen von mehr als 160 Tanks hat das VOOPOO-Team den FIT-Modus entwickelt, der die Tanks vor dem Ausbrennen schützt, indem er FIT 1/2/3 intelligent aufeinander abstimmt.Der DRAG 3 (https://www.voopoo.com/drag-series/drag-3-kit.html) ist nach dem DRAG 1 und DRAG 2 der dritte begeisternde und unterhaltsame Super-MOD, der die Professionalität und das Erlebnis von DRAG wieder aufgreift, eine Vielzahl kompatibler Modi unterstützt und mit der neu eingeführten TPP-Zerstäubungsplattform ausgestattet ist, die die Gesamteffizienz der Zerstäubung maximiert und dem Benutzer ein noch nie dagewesenes Geschmackserlebnis bietet. Der SUPER-Modus, VOOPOOs ursprünglicher Modus für eine extreme Geschmacksexplosion, wurde entwickelt, um Dampfern das ultimative Vaping-Erlebnis mit einer großen Dampfwolke zu bieten. Wenn der DRAG 3 im RBA-Modus auf 80 W eingestellt ist, schaltet er automatisch in den SUPER-Modus mit einer maximalen Leistung von bis zu 177 W um.Nach fünf Jahren der Beharrlichkeit und Innovation hat VOOPOO die vierte Generation der DRAG-Serie, den DRAG 4 (https://www.voopoo.com/drag-series/drag-4.html), auf den Markt gebracht. In Fortführung und Weiterentwicklung des klassischen DRAG-MOD-Looks wurde der DRAG 4 (https://www.voopoo.com/drag-series/drag-4.html) mit Zinklegierung, Leder, Massivholzelementen und Naturharz gestaltet. Jeder DRAG 4 ist ein Unikat mit einem unverwechselbaren Schnitt, der die Einzigartigkeit und die besonders edle Note eines jeden DRAG-Benutzers zum Ausdruck bringt. Der DRAG 4 wird mit dem VOOPOO-Uforce-L Tank kombiniert, dem ERSTEN-VOOPOO-PnP-Vaporizer mit oberem Lufteinlass und auslaufsicherem Design, das die Auflösung des E-Liquids effektiv beschleunigt und den Dampffluss glättet. Die Dual-In-One-Spule verbessert die Dampfexplosion und liefert reiche und feine Aromen. Darüber hinaus kann das verbesserte Design der Benutzeroberfläche mit klar getrennten Funktionstasten eine unbeabsichtigte Zündung durch den Benutzer aufgrund einer versehentlichen Berührung verhindern. Mit dem branchenweit höchsten Standard für eine schnelle Aufladung mit 5 V/3 A gehört das Warten der Vergangenheit an.Seit mehr als fünf Jahren werden diese vier Generationen von DRAG MODs von Fachleuten und MOD-Liebhabern hochgelobt und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Jede Generation der DRAG-Produkte ist das Ergebnis der akribischen Arbeit des VOOPOO-Teams, das mit unermüdlichem Einsatz und Leidenschaft für Innovation jeden noch so kleinen Fortschritt in der Verdampfungsleistung und im Benutzererlebnis verfolgt.Die Entwicklung der DRAG MODs ist der Inbegriff für den Erfolg der Marke VOOPOO, und wir glauben, dass VOOPOO in Zukunft noch mehr Legenden in der Vape-Industrie schaffen wird!