Ein Blick auf die Startups, in die Jeff Bezos dieses Jahr investiert hat - die meisten haben diese eine Sache gemeinsam

Während der größte Teil des 150-Milliarden-Dollar-Vermögens von Jeff Bezos aus seiner Beteiligung an Amazon.com Inc. stammt, trägt auch seine Risikokapitalgesellschaft Bezos Expeditions dazu bei. Seit seinem Rücktritt als CEO des weltgrößten E-Commerce-Unternehmens konzentriert sich Bezos auf die Übernahme von Start-ups in verschiedenen Branchen, um seine Jagd nach der nächsten großen Wette fortzusetzen. Von der Raumfahrt bis hin zu Immobilien taucht… Hier weiterlesen