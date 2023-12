Blender Bites-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmung der Anleger für die Aktienkurse von Blender Bites wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse auf sozialen Plattformen neutral. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer sozialer Medien hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Blender Bites behandelt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Die Dividende von Blender Bites liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,12 % für die Software-Branche als niedrig zu bewerten ist. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Blender Bites derzeit bei 3,53 CAD verläuft. Da der Aktienkurs bei 1,85 CAD gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -47,59 %, was als "schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie bei einer Differenz von -13,95 % und wird daher ebenfalls als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Blender Bites aktuell 54,55, was weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "neutral" bewertet.