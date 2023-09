Cameco Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

An der Börse Toronto notiert die Aktie Cameco am 08.09.2023, 02:45 Uhr, mit dem Kurs von 50.25 CAD. Die Aktie der Cameco wird dem Segment "Kohle & Brennstoffe" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Cameco nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cameco-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 37,82 CAD. Der letzte Schlusskurs (50,25 CAD) weicht somit +32,87 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (44,82 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,12 Prozent), somit erhält die Cameco-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Cameco-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Die Aktie von Cameco gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 115,4 insgesamt 46 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 79,01 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Cameco. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Cameco daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Cameco von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.