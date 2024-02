Blend Labs Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das Anleger-Sentiment für Blend Labs ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weiterhin hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führte.

Die Analyse von 3 Analystenbewertungen ergab, dass keine als "Gut" eingestuft wurden, während 3 als "Neutral" bewertet wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1,63 USD, was einen möglichen Rückgang um 47,31 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 3,1 USD bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist ebenfalls "Schlecht", was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse erreichte der gleitende Durchschnittskurs der Blend Labs 1,48 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,1 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +109,46 Prozent in Bezug auf den GD200 und +27,57 Prozent in Bezug auf den GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.