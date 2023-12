Blend Labs Aktie: Es wird konkret!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Blend Labs-Aktie abgegeben. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Blend Labs-Aktie. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Blend Labs vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings ergibt, beträgt 1,63 USD. Dies zeigt ein Abwärtspotential von -39,73 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,71 USD. Demnach wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt erhält Blend Labs somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Blend Labs aktuell mit dem Wert 9,72 überverkauft, was eine "Gut"-Einstufung nach sich zieht. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 14, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auch dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine Bewertung von "Gut".

Eine wichtige Rolle zur Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum negativ zugenommen, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung.

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Blend Labs-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,18 USD mit dem aktuellen Kurs von 2,71 USD, ergibt sich eine Abweichung von +129,66 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +78,29 Prozent eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

