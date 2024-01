Blend Labs Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Blend Labs insgesamt 3 Analystenbewertungen, die eine durchschnittliche Einschätzung von "Neutral" ergaben. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 1,63 USD, was einem Abwärtspotenzial von -35,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Blend Labs bei 1,2 USD liegt, während die Aktie selbst bei 2,54 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Die Anlegerstimmung gegenüber Blend Labs war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält Blend Labs insgesamt eine positive Einschätzung von den Analysten.

