Blaze International Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Blaze Minerals auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare oder Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Blaze Minerals in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Blaze Minerals haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt das Ergebnis "Neutral".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt wird, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Blaze Minerals-Aktie, ergibt sich ein Wert von 50. Demnach ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, weshalb wir ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch auf 25-Tage-Basis ist Blaze Minerals weder überkauft noch überverkauft (Wert: 63,64). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Blaze Minerals daher ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Blaze Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 0,01 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,008 AUD) weicht somit um -20 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 AUD) weist eine Abweichung von -20 Prozent auf. Daher wird die Blaze Minerals-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Blaze Minerals-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.