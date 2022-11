Blanc Hygienic stellt Versorgungssicherheit im Hygienepapier-Segment weiter sicher

Neckarbischofsheim (ots) -Die deutsche Papierindustrie schlägt Alarm: Das Papier in Deutschland wird knapp. Dabei gilt Deutschland als führende Papierindustrie Europas. Betroffen ist auch das Niedrigpreis-Segment, das sich zum Beispiel mit der Herstellung von Hygienepapier, wie Haushaltsrollen, Toilettenpapier (https://www.blanc-hygienic.de/shop/25-toilettenpapier) und Falthandtuchpapier befasst. Kunden, die ihr Papier aufgrund der aktuellen Situation nicht mehr über ihren bisherigen Anbieter beziehen können, finden in Blanc Hygienic einen Partner, der die Versorgungssicherheit im hohen Maße sicherstellen kann - zu weiterhin fairen Konditionen. Die Ursache für diesen strategischen Vorteil liegt vor allem darin, dass Blanc Hygienic immer großen Wert darauf gelegt hat, selbst in Herstellungsprozesse involviert zu sein, vom ersten Produktionsschritt an. Diese Unabhängigkeit macht sich jetzt mehrfach bemerkbar und kommt den vielen Stammkunden, aber auch willkommenen Neukunden in Form von hochwertigen Qualitätspapieren in ausreichenden Mengen zu deutlich stabileren Preisen zugute.Mehrere Faktoren verursachen PapiermangelDie Ursache für die Knappheit im Papiersegment liegt dieses Mal nicht in massenhaften Hamsterkäufen, wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Vielmehr zählt die Papierbranche zu den besonders energieintensiven Branchen. Der drohende Gasmangel treibt Energie-, Produktions- und Logistikkosten in die Höhe, sodass viele Papierindustrien bereits ihren Betrieb einstellen mussten. Die Produktion zu geringen Margen ist für zahlreiche Hersteller einfach nicht mehr tragbar. In der Folge sind viele Händler nicht mehr in der Lage, Papier zu beziehen und ihre Kunden ausreichend zu versorgen. Die Lager laufen langsam leer. Schon jetzt übersteigt die Nachfrage das Angebot, sodass es zu Rohstoffmangel und Lieferverzögerungen kommt.Einige Hersteller reagieren mit Qualitätseinbußen auf KnappheitDer Papiermangel macht sich bei einigen Herstellern auch in der Qualität der Produkte bemerkbar. So haben viele Produzenten reagiert und die Qualitätsfaktoren des Hygienepapiers, wie die Anzahl der Blätter oder die Grammatur, heruntergesetzt. Bei gleichbleibenden Preisen bedeutet dies eine drastische, aber intransparente Preissteigerung für die Verbraucher. Blanc Hygienic distanziert sich von solchen Vorgehensweisen und profitiert allein aufgrund der seit vielen Jahren nachhaltig ausgerichteten Strategie des Unternehmens. Die Fokussierung auf Qualitätsprodukte und die Bewahrung der Wertschöpfungskette in Deutschland oder dem benachbarten Ausland zahlen sich jetzt durch eine hohe Versorgungssicherheit aus.Blanc Hygienic weiterhin gut aufgestellt im Hygienepapier-SegmentPapierprodukte aus dem Niedrigpreis-Segment spielen in Deutschland sowohl im privaten als auch öffentlichen Raum eine wichtige Rolle. Jährlich werden allein 750.000 Tonnen Toilettenpapier produziert. Hinzu kommen Haushaltsrollen, Falthandtuchpapier (https://www.blanc-hygienic.de/shop/24-handtuchpapier) und andere Papierprodukte. Diese stellen nicht nur die private Hygiene sicher, sondern gewährleisten diese auch am Arbeitsplatz und in öffentlichen Einrichtungen, wie Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Flughäfen. Ein Mangel würde sich entsprechend massiv auswirken.Blanc Hygienic ist im Gegensatz zu anderen Großhändlern selbst in den gesamten Produktionsprozess involviert und kann durch diesen strategischen Vorteil weiterhin in ausreichenden Mengen qualitativ hochwertige Papierprodukte aus dem Hygienebereich zu fairen Preisen anbieten.Über die Blanc Hygienic Solutions GmbHDas Unternehmen ist Spezialist für professionelle Betriebshygiene in hochfrequentierten Bereichen und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot ausPressekontakt:Blanc Hygienic Solutions GmbHWeinbergstr. 2174924 NeckarbischofsheimT: +49 (0) 7131 618866 - 0F: +49 (0) 7131 618866 - 9info@blanc-hygienic.dewww.blanc-hygienic.deOriginal-Content von: Blanc Hygienic Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell