Blade Air Mobility, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Blade Air Mobility-Aktie wurde kürzlich auf der Grundlage einer technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 3,19 USD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 3,24 USD, was einer Abweichung von +1,57 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+5,54 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Blade Air Mobility liegt bei 60,71, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Blade Air Mobility-Aktie insgesamt 4 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf einer Kursprognose von 8,13 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 150,77 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien widerspiegeln eine überwiegend positive Stimmung und Meinung zu der Blade Air Mobility-Aktie. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.