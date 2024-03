Blade Air Mobility Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Blade Air Mobility-Aktie hat in den letzten Monaten eine schlechte charttechnische Entwicklung gezeigt. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (3,24 USD) als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,15 USD) liegen über dem letzten Schlusskurs von 2,62 USD, was auf Abweichungen von -19,14 Prozent bzw. -16,83 Prozent hinweist. Somit wird die Aktie auf kurzfristiger und langfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zu Blade Air Mobility waren hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Blade Air Mobility-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI (7 Tage) als auch der etwas längerfristige RSI (25 Tage) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate sprechen ebenfalls für die Aktie, denn alle 4 Bewertungen sind als "Gut" eingestuft worden. Zudem geben die abgegebenen Kursziele Anlass zur Hoffnung, da sich ein Durchschnitt von 8,13 USD ergibt, was auf ein Potenzial von 210,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,62 USD) ausgehend hinweist. Insgesamt erhält Blade Air Mobility somit ein durchschnittliches "Gut"-Rating von den Analysten.