Blackwolf Copper and Gold Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Blackwolf Copper And Gold war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Dementsprechend erhält Blackwolf Copper And Gold eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Blackwolf Copper And Gold liegt bei 75, was als "Schlecht" eingestuft wird. Für einen längeren Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 66,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Blackwolf Copper And Gold eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussion hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für Blackwolf Copper And Gold eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Blackwolf Copper And Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,25 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,11 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -56 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,11 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,17 CAD mit einer Abweichung von -35,29 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Blackwolf Copper And Gold daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.