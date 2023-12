Blackwolf Copper and Gold Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI liegt dieser aktuell bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass Blackwolf Copper And Gold überverkauft ist, was zu kurzfristigen Kursrückgängen führen könnte. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Blackwolf Copper And Gold auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Blackwolf Copper And Gold in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Blackwolf Copper And Gold auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.