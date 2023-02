Blackview stellt auf dem MWC 2023 das neueste robuste Thermal-by-FLIR-Imaging-Smartphone vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Vom 27. Februar bis 2. März findet in Barcelona der MWC 2023 statt, die weltweit größte Veranstaltung für Mobiltelefone. Blackview, ein weltweit führender Hersteller von robusten Smartphones, wird mit Teledyne FLIR, dem Pionier im Bereich der Wärmebildtechnik, zusammenarbeiten, um das neu veröffentlichte robuste Thermal-by-FLIR-Imaging-Smartphone vorzustellen, das den Benutzern ein neues Werkzeug zur Untersuchung von Infrarotenergie bietet.Berichten zufolge wird das neueste robuste Smartphone von Blackview ein verbessertes automatisches Verstärkungsregelungssystem (AGC) enthalten, das ein effektives Sichtfeld von 26 Grad bietet. Dies stellt sicher, dass die Benutzer mehr Informationen aus einer sichereren Entfernung sehen können, wodurch ihre Sicherheit vollständig gewährleistet wird. Gleichzeitig wird bekannt gegeben, dass das brandneue robuste Smartphone mit einer verkürzten Version der MyFLIR-Lite-Wärmebild-Anwendung geliefert wird, die eine einfachere Bedienung ermöglicht, sodass mehr Nutzer auf der ganzen Welt vom Nutzen und Spaß der Erforschung der Infrarotenergie profitieren können.Gemäß seinem Markenmotto „Enjoy Smart Life" hat sich Blackview schon immer für technologische Innovationen und Produktverbesserungen bei robusten Smartphones eingesetzt, und die Wärmebildtechnologie ist eines der wichtigsten Elemente in Bezug auf innovative und praktische Technologien, die das Unternehmen den Nutzern in jüngster Zeit anbietet. Dieses Mal haben Blackview Lab und Teledyne FLIR zusätzliche tiefgehende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie eine erhebliche Optimierung und Innovation bei der Wärmebildkamera-Hardware und -Software durchgeführt, um den Nutzern eine Reihe von faszinierenden neuen Funktionen und Möglichkeiten zu bieten.In der Zukunft wird Blackview weiterhin im Bereich der robusten Telefone wachsen, indem es Spitzentechnologien mit Top-Branchenexperten erforscht, um den technologischen Fortschritt zu beschleunigen und sich zu einem mächtigen Förderer von Innovationen in der Branche der robusten Smartphones zu entwickeln.Interessiert? Gehen Sie bitte zuhttps://www.blackview.hk oder besuchen Sie Stand 7B6 beim MWC 2023.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2009333/QQ__20230224171736.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/blackview-stellt-auf-dem-mwc-2023-das-neueste-robuste-thermal-by-flir-imaging-smartphone-vor-301756047.htmlPressekontakt:Lucy Ji,lucy@blackview.hkOriginal-Content von: Blackview, übermittelt durch news aktuell