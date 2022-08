Blackview bringt das Blackview Tab 13 auf den Markt und verkauft es ab heute

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -äußerst günstig: 7280mAh Akku, Simo Internet Support, TÜV Rheinland Low Blue Light Certified, Doke OS_P 3.0 basierend auf Android 12 mit PC-Style InteraktionBlackview, ein angesehener Anbieter von intelligenten Geräten, hat schon immer eine Vorliebe für die Herstellung von extrem langlebigen und praktischen Tablets gehabt, und das neueste Produkt der Marke ist nicht anders. Angekündigt als Blackview Tab 13 (https://s.click.aliexpress.com/e/_oEiofpb) kommt das Slate heute auf den Markt. Im Folgenden finden Sie alle wichtigen Funktionen des Tab 13. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, welche Überraschungen Blackview bietet.https://s.click.aliexpress.com/e/_oEiofpbDas Blackview Tab 13 weist vier große Verbesserungen in den Bereichen Effizienz, Sicherheit, Unterhaltung und Komfort auf. Was die Effizienz betrifft, so wird das Blackview Tab 13 mit dem schnellen Octa-Core MediaTek Helio G85 ausgeliefert, der mit 128 GB internem Speicher und bis zu 1 TB erweiterbarem Speicher gepaart ist, während es von der fortschrittlichen 6 GB+4 GB RAM Erweiterungstechnologie unterstützt wird. Zusammen mit dem reaktionsschnellen DokeOS_P 3.0, das auf Android 12 basiert, könnte dies den Nutzern ermöglichen, mehr digitale Inhalte zu speichern und gleichzeitig ein flüssigeres Multitasking und Gaming zu gewährleisten.Das Blackview Tab 13 ist das erste Blackview-Tablet mit einem 10,1-Zoll-FHD+-Display mit TÜV Rheinland Low Blue Light-Zertifizierung, das besonders auf die Sicherheit der Augen achtet. Auf diese Weise kann das Tab 13 die Belastung durch blaues Licht erheblich reduzieren und so das Risiko einer Überanstrengung der Augen bei längerem Fernsehen in schwach beleuchteten Umgebungen verringern.Apropos Unterhaltungsmöglichkeiten: Blackview Tab 13 (https://s.click.aliexpress.com/e/_oEiofpb) liefert einen 7280mAh-Akku und die Simo-Internet-Unterstützung, mit der Tab 13-Nutzer, ohne eine SIM-Karte zu kaufen, im Freien auf das Internet zugreifen können, auch wenn es keine Wifi-Verbindung gibt. Die ersten 3.000 Käufer des Blackview Tab 13 erhalten in den ersten 6 Monaten einen kostenlosen 10GB-Datentarif. Außerdem bietet das Tab 13 zwei Smart-PA-unterstützte Box-Lautsprecher für ein besseres Hörvergnügen.Was die Bequemlichkeit betrifft, so können die Nutzer des Blackview Tab 13 dank des PC-Modus wie bei einem Laptop interagieren und mehrere App-Fenster gleichzeitig öffnen, ohne auf den Vorteil der Bildschirmberührung verzichten zu müssen.Blackview Tab 13 jetzt ab $133.99 (https://s.click.aliexpress.com/e/_oEiofpb) mit der Verwendung von begrenzten Promo-Codes und Coupons (von 299,99 $) ab Verkauf vom 22. August bis 26. August PT (https://s.click.aliexpress.com/e/_oEiofpb). Das Angebot läuft aus, also verlieren Sie keine Zeit und klicken Sie hier (https://s.click.aliexpress.com/e/_oEiofpb) um das Tab zu sichern.https://s.click.aliexpress.com/e/_oEiofpbFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1883564/new_photo.jpgPressekontakt:Ji Lucy,+86-15735536820,lucy@blackview.hkOriginal-Content von: Blackview, übermittelt durch news aktuell