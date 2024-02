Blackstonecured Lending Fund Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Aktie der Blackstone Secured Lending wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt bewertet. Drei Analysten gaben eine positive Einschätzung, während einer neutral blieb. Es wurden keine neuen Bewertungen im letzten Monat veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27,75 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -5,52 Prozent bedeutet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 und 25 Tagen anzeigt, ergibt für Blackstone Secured Lending eine überverkaufte Situation und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI für die letzten 25 Tage zeigt eine neutrale Situation, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Blackstone Secured Lending ist positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Sollten Blackstonecured Lending Fund Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Blackstonecured Lending Fund jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Blackstonecured Lending Fund-Analyse.

Blackstonecured Lending Fund: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...