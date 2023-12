Blackstonecured Lending Fund Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Blackstone Secured Lending-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 27,64 USD liegt 2,71 Prozent über dem GD200 (26,91 USD), während der GD50 bei 27,86 USD liegt, was einem Abstand von -0,79 Prozent entspricht. Aus Sicht der Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die langfristige Meinung von Analysten bestätigt diese Einschätzung, da 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht" sind. Das Kursziel der Analysten liegt bei 27,75 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da sowohl der RSI der letzten 7 Tage (66) als auch der RSI der letzten 25 Tage (55,66) keine überkauften oder überverkauften Signale liefern.

Insgesamt wird die Blackstone Secured Lending-Aktie aus technischer, anleger- und analystenbezogener Sicht als "Neutral" oder "Gut" bewertet.