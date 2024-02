Blackstonecured Lending Fund Aktie: Was wird das noch werden?

Die Analystenmeinungen zu Blackstone Secured Lending sind insgesamt positiv. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 27,75 USD, was einer potenziellen Senkung um -2,43 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" empfohlen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Blackstone Secured Lending eine mittlere Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten auf eine neutrale Position hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie sowohl vom 200-Tage-Durchschnitt als auch vom 50-Tage-Durchschnitt abweicht, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend erhält die Blackstone Secured Lending-Aktie in allen genannten Punkten eine neutrale Bewertung.