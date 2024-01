Blackstonecured Lending Fund Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Der RSI der Blackstone Secured Lending-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 49, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,44 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Blackstone Secured Lending.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bieten ebenfalls Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Blackstone Secured Lending hat sich in den vergangenen vier Wochen die Stimmung aufgehellt und die Kommunikationsfrequenz zugenommen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Blackstone Secured Lending-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Bewertungen der Analysten belaufen sich auf 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 27,75 USD, was einer prognostizierten Performance von -2,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" seitens der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Blackstone Secured Lending-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um +5,41 Prozent abweichen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 27,97 USD, und der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert um +1,68 Prozent. Daher resultiert in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.