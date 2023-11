Blackstonecured Lending Fund Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Blackstone Secured Lending-Aktie beträgt aktuell 53, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,49, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Blackstone Secured Lending.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Meinungen und Kommentare in den letzten Wochen positiv war, was zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens führt und zu einem "Gut"-Rating bezüglich der Anlegerstimmung führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergaben insgesamt ein "Gut"-Rating für die Blackstone Secured Lending-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27,75 USD, was ein Abwärtspotenzial von -1,8 Prozent bedeutet und somit zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt erhält Blackstone Secured Lending somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.