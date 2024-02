Blackstone Mortgage Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Blackstone Mortgage Trust Inc. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 41,63 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,51 ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Blackstone Mortgage Trust Inc derzeit bei 20,99 USD, während der Aktienkurs selbst bei 19,52 USD liegt, was einen Abstand von -7 Prozent bedeutet. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der ein Niveau von 20,84 USD aufweist, was einer Differenz von -6,33 Prozent und einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Analyse die Bewertung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Blackstone Mortgage Trust Inc eingestellt waren. Es gab 11 positive und drei negative Tage, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Blackstone Mortgage Trust Inc in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Aktie wurde auch weniger als normal diskutiert, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist, und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.