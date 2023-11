Blackstone Mortgage Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Blackstone Mortgage Trust Inc in den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen festgestellt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Normalzustand unwesentlich. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten gab es eine gute und eine neutrale Einschätzung der Analysten zu Blackstone Mortgage Trust Inc. Im Durchschnitt entspricht dies einer "Gut"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 23 USD. Dies stellt eine "Gut"-Empfehlung dar, da die Aktie um 14,43 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Stärke-Index (RSI) für Blackstone Mortgage Trust Inc liegt bei 67,79, was eine "Neutral"-Einschätzung bedeutet. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 68,59 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Blackstone Mortgage Trust Inc in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen in den letzten Wochen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet. Insgesamt wird die Aktie von Blackstone Mortgage Trust Inc von der Redaktion als angemessen bewertet.