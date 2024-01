Blackstone Mortgage Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 3 Bewertungen für die Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es gab keine Analystenupdates zu Blackstone Mortgage Trust Inc im letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 23,17 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 9,12 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 21,23 USD. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, weshalb die Einstufung für die Stimmung "Neutral" lautet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktie, sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Blackstone Mortgage Trust Inc in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dafür erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.