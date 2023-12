Blackstone Mortgage Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Blackstone Mortgage Trust Inc zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 20,42 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 22,39 USD gehandelt wird, was einem Abstand von +9,65 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 21,48 USD, was einer Differenz von +4,24 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Gut" für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 24,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Blackstone Mortgage Trust Inc überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktie ist "Neutral". Die Gesamteinschätzung basierend auf qualifizierten Analysen der letzten Monate ist ebenfalls "Neutral". Das Kursziel der Analysten wird bei 23,17 USD angesiedelt, was einer künftigen Performance von 3,47 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral" vergeben.