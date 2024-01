Blackstone Mortgage Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Die Analysteneinschätzung der Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktie ergibt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating, basierend auf 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig betrachtet wurde die Aktie zuletzt ebenfalls als "Neutral" eingestuft, basierend auf 1 neutralen Einschätzung innerhalb eines Monats. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23,17 USD, was einem potenziellen Anstieg um 10,21 Prozent vom letzten Schlusskurs (21,02 USD) aus entspricht. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung der Analysten von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 20,59 USD, während der aktuelle Kurs bei 21,02 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den GD200 und einen neutralen Abstand von -3,13 Prozent in Bezug auf den GD50 für die vergangenen 50 Tage.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls analysiert, wobei sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung zeigten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktie von "Schlecht" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für die Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktie eine durchschnittliche "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse und dem Sentiment auf sozialen Plattformen.