Blackstone Mortgage Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktie wird von Analysten insgesamt neutral bewertet. Von drei Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren eine als "Gut" eingestuft, zwei als "Neutral" und keine als "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23,17 USD, was einen möglichen Anstieg um 15,43 Prozent vom letzten Schlusskurs (20,07 USD) bedeutet. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie von Blackstone Mortgage Trust Inc somit ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Blackstone Mortgage Trust Inc. Es gab mehr negative als positive Tage, und drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von unserer Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktie somit ein "Gut"-Rating.