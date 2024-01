Blackstone Mortgage Aktie: Jetzt wird es spannend!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Blackstone Mortgage Trust Inc in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung vergibt. Allerdings wurde deutlich mehr über das Unternehmen diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit seitens der Anleger führt. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating insgesamt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Weder positive noch negative Themen wurden vermehrt diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Bei der technischen Analyse lag der letzte Schlusskurs der Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktie bei 21,57 USD, was ähnlich dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (20,69 USD) liegt. Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (21,88 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe am Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Aktie abgegeben, wovon 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel von 23,17 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 7,4 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten führt.

Insgesamt erhält Blackstone Mortgage Trust Inc somit ein "Gut"-Rating für das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und die Analysteneinschätzung.