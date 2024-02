Blackstone Mortgage Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse des Blackstone Mortgage Trust Inc-Aktienkurses zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,95 USD, während der letzte Schlusskurs bei 20,22 USD nur eine Abweichung von -3,48 Prozent aufweist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf längerfristiger Basis. Ebenso liegt der 50-Tage-Durchschnitt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Blackstone Mortgage Trust Inc somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger zeigt keine klare Tendenz, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Blackstone Mortgage Trust Inc ist "Neutral", basierend auf 3 Analystenmeinungen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 14,57 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Blackstone Mortgage Trust Inc somit für diesen Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.