Blackstone Minerals, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Blackstone Minerals-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass Blackstone Minerals überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Blackstone Minerals in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Blackstone Minerals weniger diskutiert als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Blackstone Minerals eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse erhält die Blackstone Minerals-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -46,15 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -22,22 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.