Blackstone Minerals Aktie: Das war nicht abzusehen!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt sich eine negative Einschätzung für die Blackstone Minerals. Der GD200 verläuft bei 0,13 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,068 AUD) um -47,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,09 AUD, was einer Abweichung von -24,44 Prozent entspricht. Somit wird auch für diesen Zeitraum die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, trotz einiger negativer Themen in den letzten Tagen. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Blackstone Minerals liegt bei 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt bei 79,5 und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Blackstone Minerals sowohl auf Basis der technischen Analyse als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung und das Sentiment im Internet.