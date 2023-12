Blackstone Minerals Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse von Blackstone Minerals zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,13 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,068 AUD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,09 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hingegen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Blackstone Minerals. In den letzten Tagen gab es acht positive und nur zwei negative Tage, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten jedoch auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI von 66,67 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung, während der 25-Tage-RSI Blackstone Minerals als überkauft einstuft und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Blackstone Minerals eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.