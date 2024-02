Blackstone Minerals Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Blackstone Minerals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,1 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,061 AUD weicht daher um -39 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,06 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um +1,67 Prozent abweicht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Blackstone Minerals über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einer "Neutral"-Wert Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,39 Punkte, was bedeutet, dass Blackstone Minerals momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 53,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Blackstone Minerals eingestellt waren. Allerdings sind die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Insgesamt erhält Blackstone Minerals daher für die einfache Charttechnik und die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.