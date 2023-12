Blackstone Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem beurteilt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 38 für die Blackstone-Aktie und deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass Blackstone überverkauft ist, und erhält daher ein "Gut"-Rating. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Analyse der RSIs zu Blackstone.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Blackstone-Aktie gab. Daher wird die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Blackstone hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse von Analysten zeigt, dass die Aktie von Blackstone langfristig als "Gut" eingestuft wird, basierend auf 11 positiven, 4 neutralen und 1 negativen Einstufungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" betrachtet, basierend auf 1 positiven und keinen neutralen oder negativen Empfehlungen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 112,68 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 132,61 USD eine erwartete Kursentwicklung von -15,03 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" basierend auf der Bewertung von Analysten.