Blackstone Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Blackstone-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 96,85 USD verläuft. Der Aktienkurs schloss bei 129,37 USD, was einem Abstand von +33,58 Prozent entspricht, und erhält daher die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 104,58 USD, was einer Differenz von +23,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt lautet der Befund auf Basis beider Zeiträume daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Blackstone-Aktie beträgt 6,5, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 15,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine Zunahme negativer Kommentare über Blackstone in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wird jedoch eine steigende Aufmerksamkeit und eine erhöhte Diskussion über die Aktie verzeichnet, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 11 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Einstufung. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Für die Zukunft wird ein Kursziel von 110,18 USD prognostiziert, was einer erwarteten Kursentwicklung von -14,83 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Aktie der Blackstone basierend auf den Analystenbewertungen.