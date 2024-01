Blackstone Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse der Blackstone-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 98,89 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs mit 130,92 USD einen Abstand von +32,39 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 109,15 USD, was einer Differenz von +19,95 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Blackstone-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 21,78, was darauf hindeutet, dass die Blackstone-Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Bewertung durch Analysten ergibt für die langfristige Einstufung ein "Gut", basierend auf 11 positiven, 4 neutralen und 1 negativen Einstufungen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel angesehen, da 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 112,68 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -13,93 Prozent bedeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie der Blackstone von Analysten als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Bildes der Blackstone-Aktie in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich reduziert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.