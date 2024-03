Blackstone Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Blackstone insgesamt 16 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 10 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Eine Kursprognose ergab ein Abwärtspotenzial von -11,55 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Ebenso erfährt die Aktie weder viel noch wenig Beachtung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln negative Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Meinungen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Blackstone-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.