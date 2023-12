Blackstone Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist Blackstone einen RSI-Wert von 18,92 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 23, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von Blackstone (116,5 USD) mit einer Entfernung von +29,65 Prozent vom GD200 (89,86 USD) ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist einen Kurs von 97,92 USD auf, was einem Abstand von +18,97 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Analysten bewerten die Aktie von Blackstone auf langfristiger Basis mehrheitlich als "Gut", wobei von insgesamt 18 Analysten 11 eine positive, 4 eine neutrale und 1 eine negative Bewertung abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 110,18 USD, was einer Erwartung von -5,43 Prozent entspricht und somit neutral bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben hingegen vor allem positive Signale. Somit erhält Blackstone insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.