Blackstone Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Analysteneinschätzung zur Blackstone-Aktie fällt langfristig gesehen positiv aus, mit insgesamt 11 "Gut" Bewertungen, 5 "Neutral" Bewertungen und 1 "Schlecht" Bewertung. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 113,03 USD, was einer erwarteten Performance von -7,61 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Blackstone-Aktie bei 99,87 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 122,34 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit einer Distanz von +22,5 Prozent zum GD200 und +9,06 Prozent zum GD50 für die vergangenen 50 Tage.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält die Aktie von Blackstone eine "Neutral" Bewertung aufgrund der üblichen Diskussionsintensität, aber eine "Schlecht" Bewertung aufgrund der negativen Veränderung der Stimmungsrate.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend negative Meinungen in den letzten Wochen hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Einstufung der Aktie basierend auf der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend lässt die Redaktion verlauten, dass die Blackstone-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Schlecht" bewertet wird.