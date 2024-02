Blackstone Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Blackstone-Aktie wird aktuell positiv bewertet, wenn man die technische Analyse heranzieht. Der Kurs von 120 USD liegt mit einer Entfernung von +23,32 Prozent vom GD200 (97,31 USD) im "Gut"-Bereich. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 113,78 USD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +5,47 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Blackstone-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Langfristige Analystenbewertungen deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin. Von insgesamt 16 Bewertungen liegen 10 im "Gut"-Bereich, 5 sind neutral und 1 fällt schlecht aus. Die aktuellen Analystenupdates zu Blackstone liegen nicht vor, jedoch wird das Kursziel der Analysten auf 113,03 USD festgesetzt. Dies würde eine zukünftige Performance von -5,81 Prozent bedeuten, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend negativ. Die negativen Kommentare und Meinungen der letzten Wochen spiegeln sich auch in den Diskussionen wider. Daher wird das Unternehmen von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft, was auch die Anlegerstimmung betrifft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert, was zu einer abschließenden Bewertung von "Neutral" führt.