Blackstone Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Blackstone zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Blackstone von Analysten als "Gut"-Titel angesehen. Von 18 Analystenbewertungen waren 11 positiv, 4 neutral und 1 negativ. Im letzten Monat gab es keine Updates. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 110,18 USD, was einer Erwartung von -7,99 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Technische Analyse: Der durchschnittliche Schlusskurs der Blackstone-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 96,45 USD. Der letzte Schlusskurs von 119,75 USD weicht somit um +24,16 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Blackstone beträgt 34,58 Punkte, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 23,78, was darauf hindeutet, dass Blackstone hier überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt wird Blackstone in der Analyse als eine Aktie mit überwiegend positiven Einschätzungen bewertet.