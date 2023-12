Blacksky Technology ist zurück!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz über Blacksky in den sozialen Medien verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Es wurde weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz führte. Insgesamt erhält Blacksky daher ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Blacksky-Aktie momentan überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu ist die Aktie laut dem 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Blacksky also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Blacksky-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der Aktienkurs liegt mit 1,45 USD nur leicht über dieser Linie. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein deutliches Plus von +14,17 Prozent, was zu einem "Gut"-Signal für die Aktie führt. Insgesamt ist das Ergebnis dieser Analyse also als "Gut" zu bewerten.

Die Analysten bewerten die Blacksky-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut", basierend auf 3 positiven Bewertungen und keiner neutralen oder negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 124,14 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Blacksky also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

