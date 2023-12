Blacksky Technology Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Blacksky 3 Mal mit "Gut" bewertet, während sie keine neutrale oder schlechte Bewertung abgegeben haben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten zu Blacksky. Der aktuelle Kurs von 1,52 USD wurde von den Analysten analysiert, die eine Entwicklung von 113,82 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 3,25 USD festlegen. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Blacksky von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für Blacksky eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) von Blacksky liegt bei 23,81, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet und mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Blacksky daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".