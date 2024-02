Blacksky Technology Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Hinweise zur Bewertung von Aktien. Dabei spielen Diskussionsintensität und Stimmungsänderung eine entscheidende Rolle. In Bezug auf Blacksky zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Blacksky einen Wert von 39,47, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 37 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine neutrale Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Aktuell zeigen sich ebenfalls überwiegend positive Themen, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Blacksky insgesamt eine gute Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Blacksky-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem Durchschnitt liegt, was zu einer guten Bewertung führt. In Summe wird Blacksky auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem guten Rating versehen.