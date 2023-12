Blacksky Technology Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Blacksky Technology":

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die soziale Plattform von Blacksky untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Blacksky in sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktie von Blacksky als neutral. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 71,88, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 48,61 ergibt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich auf der Ebene des Relative Strength Indikators eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Blacksky-Aktie ergibt verschiedene Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,46 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 1,2 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 1,26 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Blacksky, aber aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 3,25 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotential von 170,83 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Blacksky daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.