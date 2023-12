Blacksky Technology Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen hauptsächlich eine positive Stimmung unter den Anlegern. An zehn Tagen überwog die Diskussion über positive Themen, während an einem Tag die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Blacksky gesprochen. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im vergangenen Jahr erhielt Blacksky insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 3,25 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 144,36 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Blacksky in diesem Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Blacksky bei 1,33 USD liegt, was einer Entfernung von -8,28 Prozent vom GD200 (1,45 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,26 USD, was einem Abstand von +5,56 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Blacksky-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,25 Punkten, was bedeutet, dass Blacksky derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 44,44 an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält Blacksky insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.