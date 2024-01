Blacksky Technology Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Blacksky-Aktie hat sich im vergangenen Monat stetig verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Blacksky-Aktie liegt bei 75,76, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Blacksky-Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass die Blacksky-Aktie sich derzeit unter ihrer 200-Tage-Linie befindet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird die Blacksky-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die Blacksky-Aktie abgegeben, mit 3 Kaufempfehlungen und einem durchschnittlichen Kursziel von 3,25 USD, was einer positiven Entwicklung um 153,91 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".