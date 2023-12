Blacksky Technology Aktie: Wann tut sich was?

Die Blacksky Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1,27 USD gehandelt, was eine Abweichung von +0,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -12,41 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume betrachtet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Bewertung "Gut" für Blacksky 3 Mal vergeben, während es keine Einschätzungen als "Neutral" oder "Schlecht" gab. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Blacksky vor, jedoch erwarten die Analysten angesichts des aktuellen Kurses von 1,27 USD eine Entwicklung von 155,91 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 3,25 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating durch institutionelle Analysten führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Blacksky diskutiert. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Blacksky wurde anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Blacksky war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Somit erhält die Aktie von Blacksky bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt die Note "Neutral".