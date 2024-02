Blacksky Technology Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Blacksky Technology":

Die langfristige Meinung der Analysten zu der Blacksky-Aktie ist überwiegend positiv, wie aus den vorliegenden Bewertungen hervorgeht. Von insgesamt drei Bewertungen lautet eine "Gut", während die restlichen neutral sind. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 3,25 USD, was eine potenzielle Performance von 132,14 Prozent bedeuten würde. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dort überwiegen vor allem positive Meinungen über Blacksky. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Blacksky-Aktie gemischte Signale sendet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,4 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 1,32 USD, und da der letzte Schlusskurs darüber liegt, wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also ein überwiegend positives Bild der Blacksky-Aktie, sowohl aus Sicht der Analysten als auch der Anleger und der technischen Analyse.